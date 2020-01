Se viraliza foto de ‘La Chilindrina’ besando a Edgar Vivar

La polémica entre Alexa Dellanos y Alicia Machado continúa.

Después de que Alicia acudiera en vivo al programa ‘Despierta América’ donde le ofreció una disculpa a Alexa por el comentario que le hizo en una fotografía, este miércoles, a través de una video-llamada la hija de la conductora Myrka Dellanos reaccionó al mensaje de Machado.

“Lo único que me afecta es que mi abuela y mi mamá están mirando y ellas ven todo y yo adoro a mi familia y eso es lo que me duele, pero, lo demás todo me resbala ya yo sé muy bien que la gente no me conoce en persona”, aunque si detalló que le dolió el comentario porque es una persona que conoce su mamá.