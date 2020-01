Crean divertida parodia de ‘Con Altura’ de Rosalía y J Balvin

La sexy modelo rubia recaudó en menos de 24 horas al menos un millón de dolares para combatir los incendios forestales que sacuden Australia de una manera inusual pero que ha tenido bastante alcance y es que decidió mandar ‘nudes’ a quienes comprobaran su donación.

Su nombre es Kaylen Ward y fue por medio de su cuenta de Twitter que ofreció sus desnudos a cambio, de por lo menos 10 dólares cada uno.

“Estoy enviando desnudos a cada persona que done al menos $10 a cualquiera de estos recaudadores de fondos para los incendios forestales en Australia. Cada $10 que dones = una foto desnuda de mí a tu DM. Deberás mandarme una confirmación de tu donación. Por favor retuitea #AustraliaOnFire #AustraliaFires”, escribió la modelo conocida en la plataforma como ‘The naked philanthropist’.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

La joven de 20 años tuvo respuesta automática con más de 86 mil retuits y 217 mil reacciones en Twitter. Además en una de sus publicaciones antes de media noche de este 6 de enero, informaba que había recolectado un millón de dolares.

I raised $1mil for Australia at the sake of my naked body being exposed on the internet to millions and millions of people. That’s a scary feeling to be that vulnerable and exposed to the world. But I did it because I wanted to do something good. — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 7, 2020

Ward, aseguró que su bandeja de entrada se llenó con 20 mil recibos. A pesar de sus esfuerzos Instagramdesactivó su cuenta y además sufrió el rechazo de sus familiares y seres queridos.

“Mi IG se desactivó, mi familia me repudió y el chico que me gusta no me hablará todo por ese tweet. Pero a la mierda, salva a la sala ventilada de los koalas”, se puede leer en uno de sus tuits.

My IG got deactivated, my family disowned me, and the guy I like won’t talk to me all because of that tweet. But fuck it, save the koalas. — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020

La nueva cuenta temporal de Kaylen fue activada hace menos de 12 horas y asegura que las donaciones continúan.