Alexa Dellanos reacciona a las declaraciones de Alicia Machado

Sandra Echeverría se consolidó este último año como una gran actriz, luego de protagonizar el remake de ‘La Usurpadora’, consolidando su actuación como la mejor de 2019, sin embargo, hubo quienes han afirmado que bajó demasiado de peso, luciendo demasiado delgada.

Para iniciar este 2020, Sandra ha decidido romper el silencio respecto a su peso a través de su cuenta oficial de Instagram.

La actriz posó en bikini y demostró que su cuerpo está saludable, a pesar de todo lo que sus detractores opinaban.

“Después de haber tenido a Andrés mucha gente me criticó por haber bajado de peso. Esa gente que tanto juzgaba no tenía idea por los procesos y las etapas por las que pasa una mujer después de parir. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar. Tantas cosas por las que una mujer pasa. En ningún momento me puse a dieta. Hay mujeres que suben después de parir, hay otras que bajan. Pero no se trata de juzgarnos de una persona a otra. Se trata de apoyarnos y de celebrar que estamos sanos. Que lograr traer una vida al mundo es un milagro y es una gran bendición. No soy perfecta pero celebro mi salud, mi cuerpo en mis diferentes etapas. Que creo en el milagro de la vida y en el aceptarnos como somos. Hoy entiendo que aquellas personas que señalan y juzgan son gente que vive en un lugar de no aceptación y que les hace sentir mejor hacerlo. Ojalá por ellos que aprendan a amarse más. Celebramos a las mujeres en todas sus formas. Por que cada forma y figura nos hace auténticas”, se lee al pie de la imagen que en menos de 24 horas logró más de 100 mil ‘me gustas’.