Ashley Tisdale confiesa cómo fue besar a Zac Efron

En una reciente entrevista para la revista ELLE, Ashely recordó un momento embarazoso que vivió junto a Zac Efron, a quien consideraba uno de sus mejores amigos debido a los proyectos en los que trabajaron juntos.

Tisdale dijo que se trataba de una escena de pasión en ‘The Suite Life of Zack and Cody’ y confesó que le resultaba difícil debido a que lo consideraba su hermano, pero resaltó que tuvo una experiencia muy mala con el actor.

“Tuve que besar a Zac en ‘The Suite Life of Zack and Cody’ y el mero hecho de hacerlo era terrible porque estamos muy unidos y es como un hermano para mí. En aquella época él estaba acostumbrado a trabajar en producciones de Warner Brothers y nosotros formábamos parte de Disney Channel. La cuestión es que intentó besarme con lengua y tuve que decirle: ‘Pero qué haces’. Cerré la boca rapidísimo. Le tuve que explicar que eso era Disney y allí no nos besábamos de esa manera”, detalló entre risas.