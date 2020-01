Ninel Conde le dice adiós a sus vacaciones con sexy mini-bikini

Uno de los momentos más esperados de la edición 77 de los ‘Golden Globes’ fue ver a Jennifer Aniston y a Brad Pitt convivir luego de tanto tiempo sin estar cerca en una premiación y cuando el actor recogió su premio todos los ojos estuvieron en ambos famosos.

Brad Pitt se llevó el premio como Mejor Actor de Reparto por su participación en ‘Once Upon a Time … in Hollywod’, hecho que aplaudieron todos los presentes.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1

— NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020