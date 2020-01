Aquí está la lista completa de todos los ganadores de los ‘Golden Globes’ 2020

Ayer se llevó acabo el primer concierto de ‘La Academia’ del año y aunque todo parecía normal, las cosas no resultaron así una vez que Gibrán apareció en el escenario del reality.

Mientras los jueces comenzaban a dar su opinión de su actuación, Danna Paola comenzó a afirmar que la actuación de Gibrán había sido “maravillosa” y muchos estaban sorprendidos, pero tras terminar, la cantante dijo:

“Tú dime, ¿así ya no soy cule$% contigo? Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en ‘La Academia’. Bueno, yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar como hablas con Francely (…) Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, declaró Danna.