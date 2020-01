Kailani ya habla y sorprende con los vídeos más tiernos en Instagram

Este viernes la sexy hija de la conductora Mirka Dellanos colgó una fotografía en la que presumió sus curvas usando un diminuto bikini color dorado.

Imagen a la que reaccionaron sus 95 mil de sus más fieles admiradores regalándole un like y por supuesto los comentarios más halagadores.

Sin embargo, hubo uno que llamó la atención y es que la ex Miss Universo, Alicia Machado le escribió un fuerte mensaje.

“Pobre muchacha en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá, ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que la belleza se está desfigurando me da miedo. Que dios la bendiga”, se puede leer en la sección de comentarios, lo que causó una gran polémica en la plataforma en la que se generaron más de 150 comentarios más al respecto.

Auqnue hubo quienes defendieron a Alexa, Machado arremetió contras estas usuarias que la insultaron.

Por su parte Alexa borró los comentarios de Alicia y posteó con una fotografía de su trasero.

Mientras que Alicia Machado prometió recuperar su figura para este año.

“Las resoluciones clásicas del #2020 #happynewyear Este será mi Año para recuperar por completo mi Salud, mi paz y mi cuerpazo”, escribió junto al siguiente vídeo.