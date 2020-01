Danna Paola confiesa que quiso abandonar su carrera para estudiar gastronomía

Fue durante una reciente conferencia de prensa que la cantante de 24 años estuvo a punto de abandonar su carrera como actriz y cantante para estudiar gastronomía en Francia, sin embargo un casting lo cambió absolutamente todo.

“A mis 17 años justamente, justo antes de llegar ‘The Wicked’ a mi vida, esa es una historia que me gusta contar mucho porque creo que muchas personas me han escrito que les he inspirado a seguir sus sueños y a no darse por vencidos y a que nadie te diga que no”, expresó Danna Paola.

Y es que aseguró que a esa edad ella ya no quería saber nada del medio, ni de música ni de actuación, debido a que se encontraba abrumada y cansada porque no estaba haciendo lo que ella quería y fue que buscó la escuela de gastronomía en Francia.

Recuerda con una gran sonrisa que justo en esos momentos en los que estaba planeando este cambio de vida, le avisaron de la audición para Wicked en México y aceptó aunque también habló de las burlas que recibió ya que la asociaban con ‘El Mundo de caramelo’ y su personaje. “La Patito va a venir a presentarse para ser Glinda, jajaja”.