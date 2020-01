A 8 meses de relación, Wilmer Valderrama le propone matrimonio a su novia

El cantante sufrió una aparatosa caída que afortunadamente no pasó a mayores durante su última presentación, realizada en Texcaltitlán en el Estado de México y lo compartió por medio de sus redes sociales burlándose de su incidente.

En la descripción explicó la razón de este pequeño incidente asegurando que la montura de su caballo se reventó.

El vídeo que colgó en sus redes sociales se aprecia cómo el cantante perdió el equilibrio del caballo, el cual se alteró pero pudo tranquilizarse debido a que escuchó la voz del cantante.

“No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como me el viejo, Accidente en Texcaltitlán Estado de México, 1 de enero. Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilo al escucharme, ahí vuelo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes. Te amo Gardel, gracias por cuidarme”, escribió José Manuel.