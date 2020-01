Kelly Osborne desmiente que su padre esté grave de salud

Fue este miércoles que el sitio Radar Online difundió el rumor sobre el grave estado de salud de Ozzy Osborne, asegurando que el cantante no podía ni reconocer a su familia y que supuestamente habría recibido el año nuevo con mucho dolor sin la compañía de su esposa.

“Ozzy está en cama, sintiendo dolor las 24 horas y por momentos no reconoce a su familia. Sharon está al pendiente de él desde Londres, pero ya espera su muerte” se puede leer en la publicación del portal especializado en espectáculos.

Sin embargo, toda esta información ha sido desmentida por su hija Kelly Osborne a través de sus historias breves en su cuenta de Instagram.

“Hoy tuve un maravilloso comienzo de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer nauseabundos artículos sobre mi papá supuestamente en su ‘lecho de muerte’. ¡A veces los medios me enferman! No es un secreto que mi papá ha tenido un año difícil tratándose de su salud, pero al carajo esto es una mierda total”, escribió Kelly a las 12 am de este jueves.

Antes de que Kelly se pronunciara al respecto, a través del Instagram de la banda enigmática colgó un mensaje que daba la razón a los rumores ya que estaba titulada con el hashtag ‘The End’.