Danna Paola desmiente rivalidad con Belinda

En el más reciente vídeo de ‘El Escorpión Dorado’, Danna Paola aseguró que muy pronto quiere subirse al volante con el YouTuber, quien se ha vuelto popular en la plataforma gracias a sus divertidos vídeos junto a personalidades del mundo del espectáculo.

Fue durante una presentación en Oaxaca que tanto el realizador como la cantante acudieron y tras bambalinas platicaron en una entrevista donde hubo mezcal de por medio.

En la entrevista se vio el buen sentido del humor que tiene la también actriz quien no se dejó de las bromas pesadas que caracterizan al personaje que creó Alex Montiel, quien no perdió tiempo y la invitó a su sección más popular.

“Cuando tú quieras, cuando me invites, pero yo manejo. Me gusta manejar, soy un camionero. No soy de la gama de las mujeres que no sabemos manejar, sí sé manejar”, expresó Danna Paola al recibir la invitación de ‘Al Volante con El Escorpión Dorado’.