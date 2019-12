Cristiano Ronaldo quiere actuar cuando se retire del fútbol

Fue durante una conferencia previa a los Dubai Globe Soccer Awards 2019 que el futbolista habló de su retiro de las canchas, en el que ha contemplado comenzar en el mundo de la actuación, esto como un desafío, los cuales ha vivido durante toda su carrera.

Este domingo, Cristiano Ronaldo recibió el premio al ‘Mejor jugador del año’, evento al que acudió con toda su familia.

Durante una plática con la prensa el crack aseguró que el momento en el que deje de jugar será cuando su cuerpo ya no le responda de la manera correcta.

Pero además dijo que uno de sus desafíos sería la actuación.

“Una de las cosas en las que busco desafiarme, por ejemplo, es actuar en una película. Siempre recomiendo aprender todo lo nuevo. Esto es por lo que siempre me esfuerzo. Siempre busco educarme, porque mis estudios tienden a responder muchas de las preguntas que tengo en mente. Tenemos que aprender lo mejor de los demás, y esta es una parte importante para ayudarme a lograr lo que he alcanzado ahora”, dijo Ronaldo.

Finalmente explicó que lo que lo hace diferente a sus colegas es la dedicación entera a su carrera que es algo que ama literlamente.

“Nuestra vida se basa en el equilibrio, puedes comer toda la comida que quieras, pero a cambio debes seguir haciendo ejercicio y no comer lo que daña tu cuerpo. Conozco mi cuerpo al 100%, y siempre mantengo una dieta que me aporta el físico que me hace diferente. Todos conocen mi forma de vida y mi vida está dedicada al fútbol. Mantener mi nivel de éxito en los últimos 15 años está relacionado principalmente con mi perseverancia para ser el mejor. No quiero que mis palabras se entiendan como narcisismo. El amor por el fútbol es el motivo principal para lograr todos los títulos que he ganado. No hay milagros o secretos especiales en mi historia, ni en ninguna otra historia de éxito. Más bien, es una gran dedicación a lo que haces”.