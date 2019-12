Joy Huerta comparte tierna foto con de su bebé

Kate del Castillo recientemente confirmó a través de ‘Ventaneando’ que podría ser novia del hijo de Eugenio Derbez, hecho que por supuesto impacto a medios y seguidores.

Durante la alfombra roja de la nueva temporada de ‘La Reina del Sur’, la actriz confesó que podría ser novia y hasta casarse con Vadhir Derbez.

A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Nov 27, 2019 at 9:00am PST

View this post on Instagram

Estas declaraciones las dio, luego de que el actor le hizo una broma por teléfono a la actriz, gracias a un programa de radio en los Estados Unidos.

“¿Quién le va a decir que no a Vadhir? ¿No? Lástima que soy amiga del papá sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos”, declaró la actriz entre risas.