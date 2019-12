TOP 5: LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Tras la polémica que rodeó a la YouTuber durante el mes pasado, poco a poco ha regresado a sus redes sociales, mostrando nuevamente a la Caeli de antes, con dinámicas para sus fieles seguidores y sobre todo con una gran sonrisa.

Y con motivo de que está a punto de llegar la Navidad decidió posar de la manera más sexy con un gorro de Santa Claus, donde con un pants rojo se tomó una selfie frente al espejo desde su baño, invitando a sus fans a escribir Navidad en los comentarios para ganar un mensaje privado.

En los más de 64 mil comentarios que recibió no solo intentaron hacer la dinámica, otros no perdieron la oportunidad de escribir los mejores halagos por su carisma y belleza.

A post shared by Caeli (@caeliyt) on Dec 17, 2019 at 10:51pm PST

La fotografía además casi logró impactar a un millón de sus seguidores y sigue acumulando reacciones en la plataforma.

Estas son otras publicaciones que ha compartido la influencer en su cuenta de Instagram en las que poco a poco a regresado a la normalidad, aunque aprovecha para mandar mensajes a sus fans donde incluso ha meditado sobre cómo se siente actualmente.

“Hoy me preguntaron si estaba viviendo mi sueño y la verdad me di cuenta que no. Dejé de seguir mis sueños, dejé de tener ganas de crecer y buscar lo mejor para mi. Me conformé, me quedé cómoda con lo que tengo, sin pensar en que debería buscar más. Porque hay más. Mucho más. Darte cuenta de que no estas viviendo tu sueño es lo más triste. Al menos para mi cuando tengo hasta tatuado en mi ‘live your dream’. Lo más importante es abrir los ojos y darle vuelta a tu vida, te mereces más. Desde hoy la Caelis vivirá su sueño. Espero tu estés viviendo el tuyo”, escribió en su cuenta.