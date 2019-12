Maite Perroni se sube al volante con el ‘Escorpión Dorado’

Hace unas horas se confirmó la muerte de Gerry Alanguilan. La noticia fue confirmada a través de redes sociales, las cuales han lamentado profundamente el fallecimiento del artista.

Aunque la fama de Gerry se dio debido a un vídeo que le dio gran fama en YouTube, también era un famoso entintador de cómics, como: ‘Wetworks’, ‘X-Men’, ‘Superman: Birthright’, ‘Wolverine’ y los ‘Fantastic Four’.

Además de crear sus propios cómics como: ‘Johnny Balbona’, ‘Humanis Rex!’, ‘ELMER’, ‘Timawa’ y ‘Where Bold Star for to Die’, esta última creada en Filipinas.

Gerry hace unos años compartió un vídeo en YouTube y con este ha logrado más de 6 millones de vistas, además ha sido utilizado para crear más reacciones que sin duda, lo volvieron famoso y querido en la web.

Saddened to learn of the passing of Gerry Alanguilan. Another wonderful person taken from us too soon. An amazingly talented writer and inker, mentor to younger artists, and advocate for global comics, the comics world and Filipino art community lost a friend and hero today.

— C.B. Cebulski (@CBCebulski) December 20, 2019