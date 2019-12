Paul Stanley le dedica romántica canción a Yanet García como despedida

Fue hace 25 años que Mariah Carey estrenó “All I Want for Christmas Is You”, canción que se ha convertido en una de las clásicas en esta temporada, razón que la ha colocado como la número uno en la lista del Billboard Hot 100.

Por esta razón Tommy Mottola mandó un mensaje con mucho cariño a su ex esposa a través de su cuenta de Instagram, donde tanto Mariah como Thalía reaccionaron.

“¡Felicidades de parte de Santa! ¡Y después de 25 años “All I Want for Christmas is You” está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (HOHOHO). En serio… ¡es la mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!”, fue el mensaje que escribió Mottola, recordando a la cantante que lanzó un disco navideño en los años 60.

Y es que “All I Want for Christmas is You” se estrenó en 1994 cuando Tommy y Mariah eran esposos todavía y fue el productor quien la convenció de grabarla.

Por supuesto que Mariah le contestó de inmediato: “Siempre tan bromista, ¡me estoy riendo a carcajadas, gracias!”, se puede leer en la sección de comentarios.

Por su parte Thalía reaccionó usando varios emojis aplaudiendo la labor que en su momento hicieron juntos su esposo y ex pareja.

Por su parte Mariah decidió lanzar un nuevo vídeo celebrando los 25 años de su lanzamiento el cual cuenta ya con casi 2 millones de reproducciones en menos de 24 horas.