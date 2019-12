James Cameron asegura que las cuatro películas de ‘Avatar’ ya están casi listas

Después de diez años James Cameron confirmó que las cuatro secuelas de ‘Avatar’ ya están casi listas, noticia que ha emocionado a los fans de la película estrenada en 2009.

El director explicó al portal Variety, que las secuelas se encuentran finalizadas en un 90 por ciento, a pesar de que Cameron había asegurado que las secuelas llegarían en un largo periodo de tiempo debido a que serían grabadas una tras otra.

