Captan en vídeo el momento exacto en el que una vitrina de un meteorito se eleva sola

El vídeo que muestra un comportamiento extraño en una vitrina que protege el fragmento del meteorito de Chelyabinsk en Rusia se ha convertido en viral.

Todo ocurrió en el Museo Histórico Estatal de Chelyabinsk y fue captado por cámaras de seguridad durante el horario de visita habitual el sábado pasado y dejó asombrados al público asistente.

En el clip se aprecia como el cristal comienza a elevarse por sí solo hasta que se detiene a una altura de 10 centímetros aproximadamente, aunque en principio nadie se dio cuenta del asombroso incidente, incluso los que observaban el asteroide.

Fue hasta que el guardia de seguridad quien se percató del extraño suceso y de inmediato advirtió a los empleados del museo, aunque nadie pudo explicar las causas de lo que ocurrió asegurando que el sistema que protege al meteorito no presentó problemas técnicos, el director aseguró que este sistema pudo verse afectado por el campo magnético que protege al meteorito o que pudo ser una señal externa, aunque indicó que los especialistas serán quienes aclaren lo sucedido.

what a weird story, surely smth must have gone wrong with the mechanism. Museum CCTV footage shows protective dome over a fragment of Chelyabinsk meteorite rising apparently ‘all by itself’. Museum director & staff insist they or faulty electronics had nothing to do with it pic.twitter.com/opOX1M7jsd

— The Siberian Times (@siberian_times) December 17, 2019