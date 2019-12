Alejandra Guzmán presume cuerpazo en bikini

View this post on Instagram

Esta pirinola me llena el corazón de amor y orgullo y al mismo tiempo hace que se me salga cada cinco minutos del susto con su audacia y valentía que por supuesto no heredó de mi. Aquí les dejo a nuestra nena esquiando a toda velocidad sin temor alguno y hasta haciendo coraje porque “mi papá me dijo que frene”, cosa que no le pareció 😂😂😂 /// Off she goes, totally fearless, something she did NOT get from me!😂 My heart fills with joy and pride and also stops every five minutes when she decides to challenge herself again and again and again! #momlife