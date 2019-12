Yate de Marc Anthony es declarado pérdida total

La lujosa embarcación del cantante se incendió en el puerto de Watson Island, el cual se ubica en Miami, Florida. Afortunadamente el yate Andiamo se encontraba vacío en el momento del accidente.

De acuerdo al portal TMZ, el equipo de bomberos de Miami-Dade luchó contra el incendio del yate valuado en siete millones de dólares, además controlaron el fuego de otras embarcaciones vecinas. Tras el siniestro la embarcación fue declarada como pérdida total.

Los reportes indican que después de dos horas 45 bomberos controlaron el fuego, señalando que ninguna de las personas de la tripulación estaban a bordo de la nave, de la cual, 36 metros y medio de eslora quedó totalmente destruida.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede apreciar como el yate de 120 pies está volcado y parcialmente hundido.

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019