Anuncian el regreso de ‘Jackass’ para el año 2021

El cantante presentó un amparo contra una supuesta orden de aprehensión en su contra el pasado 6 de diciembre después de que el 4 apareciera un grupo de policías en su oficina para ejecutar la captura tanto de él como de su hermano Jack.

De acuerdo al diario Reforma, fue Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien aceptó esta demanda y por lo que se evitó que los hermanos Borovoy fueran encarcelados.

Para entonces se había estipulado que los hermanos pagaran la cantidad de 88 mil pesos para evitar la orden de aprehensión, pero a petición de los abogados de los acusados, el monto se redujo y desembolsaron 30 mil.

Este miércoles 18 de diciembre, se había programado una audiencia la cual llevaría al Juez a tomar una decisión para que el amparo se otorgue en caso de que exista realmente esta orden de aprehensión, por el momento se desconoce el motivo por la que se giro esta supuesta orden.

Los hermanos se encuentran en polémica desde hace tiempo por que según existen mal manejo de dinero en la empresa Bobo Producciones, incluso José Ramón García Flórez, compositor de OV7, reclamó a los Borovoy el pago de las regalías de las canciones que interpreta l agrupación en los shows de ’90’s Pop Tour’.

“Quien paga las regalías es quien hace el negocio o sea quien vende los boletos, llámese la Arena o el promotor de Juchitán, Aguascalientes o de dónde sea, lo paga a una sociedad recaudadora para que esa sociedad le pague a cada uno de los productores y de los autores, entonces nosotros no tenemos nada qué ver”, dijo Ari en una conferencia de prensa el pasado mes de abril donde se presentó el disco ’90’s Pop Tour Vol. 3′.

En una publicación en una revista de circulación nacional se aseguró que la empresa Bobo Producciones debía dinero a la Arena Ciudad de México y a los integrantes del ’90’s Pop Tour’, incluso a finales del mes de noviembre se desató un escándalo con los integrantes de OV7, aunque no se reveló el origen del conflicto. Por su parte Ari se defendió: “Nada más es cosa de ponerse a pensar; Si a la Arena yo le debo tres rentas o no me dejan entrar o se cobran a lo chino con todos los boletos que reciben a través de su sitio y luego me pagan a mí porque ellos son los que nos contratan a nosotros”.