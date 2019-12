Aislinn Derbez asegura que después de tres años ya recuperó su confianza

La actriz siempre ha mantenido gran actividad en sus redes sociales donde abiertamente ha compartido con sus seguidores los momentos más importantes de su vida, tanto en su etapa de empresaria como su vida privada.

En esto encierra todos los cambios hormonales que ha vivido desde que se embarazó, entre estos cambios se encuentra su cuerpo y las hormonas. En su última publicación Aislinn confesó que ya se siente más segura con su figura y lo hizo con una foto en topless.

“Creo que hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví (que muchos le llaman depresión postparto, pero etiquetarlo así no sirve de mucho ya que es algo tan natural que a la mayoría nos sucede simplemente a algunas más intensamente que a otras y urge que se normalice)”, relató en el mensaje que escribió como pie de foto.

La empresaria continuó diciendo que después de tres años ya regresó a su cuidado, sobre todo el ejercitarse lo cual experimentó durante este viaje en solitario que hizo, dejando a su hija Kailani y a Mauricio en casa.

“Pero ahora he decidido regresar a mi, y el primer y más difícil paso (para mi, jaja) es el ejercicio, para mi la motivación de “tener buen cuerpo” nunca ha sido suficiente para dejar la hueva a un lado😂. Necesitaba una motivación más profunda. En estos días de viaje he hecho yoga, baile, correr, caminar, nadar, creo que hay demasiadas opciones increíbles para moverte (no sólo el gym) y la verdad es que el cuerpo agradece demasiado el movimiento. Y una vez que empiezas ya no lo quieres dejar. Como me dijo el otro día @JaimeKohen para lograr equilibrio constante necesitamos 3 cosas constantes: movimiento físico, momentos de meditación o introspección y terapia. Con esas 3 estamos del otro lado”.