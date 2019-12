Captan a Madonna con su nuevo novio de 26 años

La cantante de 61 años está estrenando romance con un hombre 35 años menor que ella y algunos paparazzi la captaron junto al joven, quien ha sido identificado como Ahlamalik Williams.

Se trata de uno de sus bailarines de tan solo 26 años, quien la ha acompañado desde hace unos meses y ha colaborado con Madonna en algunas coreografías de sus últimos conciertos.

Los foto-reporteros que captaron a la cantante aseguran que fue durante una jornada familiar en la que Madonna estaba acompañada también por su hija Lourdes Leon, cuando el joven bailarín se mostró muy cariñoso con la Reina del pop.

Las fotografías fueron captadas mientras la pareja se encontraba en un balcón de un hotel en Miami, Florida. En las imágenes se puede ver cómo la cantante vestía de negro mientras Williams la abraza por los hombros.

Madonna, 61, gets hot and heavy with dancer ‘boyfriend’ Ahlamalik Williams, 26, while with daughter Lourdes, 23, and her mystery man. According to sources: ‘Her friends think she needs to start focusing on older guys if she ever wants to find an enduring relationship!’ pic.twitter.com/ssjE58VbNQ

— Lilian Chan (@bestgug) December 14, 2019