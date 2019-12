Britney Spears les pide a sus fans que no hagan comentarios crueles

Si bien las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para poder conectar con el mundo entero, una de sus desventajas radica en el ciber-acoso el cual va incrementando causando gran daño en algunas personas.

Muchas celebridades se han manifestado contra los ‘haters’, quienes solamente tienen malos comentarios, incluso insultos y agresiones, ahora Britney Spears quiso aprovechar la temporada para mandar un mensaje a sus seguidores debido a que ya no quiere compartir contenido con sus seguidores por las criticas que recibe.

“¡Felices fiestas amigos! Me encanta compartir cosas con todos ustedes, pero ha sido difícil seguir haciéndolo porque la gente dice cosas cada vez más malas. Si no les gusta alguna publicación guarden su opinión para ustedes mismos y dejen de seguir a esa persona. No hay razón para hacer comentarios crueles y acosar a la gente”, escribió en la descripción del siguiente clip.